2020/01/26 | 21:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يحذر من اختيار مرشح للرئاسة باملاء إيراني.. هذا ما سيحدث ! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/26 | 21:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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