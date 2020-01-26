الامن الروسي يتجسس على ناشطة سياسية بوضع كاميرا في غرفة نومها!

2020/01/26 | 21:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت الناشطة الروسية، أنستازيا شيفتشينكو، التي تمو وضعها رهن الإقامة الجبريّة في منزلها منذ عام ، عن تثبيت كاميرا تجسس في غرفة نومها، صوَّرت كل شيء سراً طوال شهور.وقالت شيفتشينكو ان المحققين عرضوا عليها اللقطات التي تم تسجيلها بواسطة كاميرا التجسس.وتتضمن اللقطات صوراً لها بملابسها الداخلية، سُجِّلت أثناء سعي المحققين للحصول على […]

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