لقمة كرامة بنكهة وطن,, صورة تجسد في وجدان العراقيين التمسك بالوطن | تقرير

2020/01/26 | 21:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثارت ردود فعل كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة شاب شارك في تظاهرات ساحة التحرير، الشاب سيف من محافظة الديوانية الذي أصبحت قصته على لسان العراقيين يجسد في وجدانهم التمسك في الوطن..

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