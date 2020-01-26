بعد اعتداء بالرصاص تعرضوا له.. شيوخ عشائر ذي قار يقررون المبيت مع المتظاهرين في ساحة الحبوبي (صور)

2020/01/26 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

قرر شيوخ قبائل محافظة ذي قار، اليوم الاحد (26-1-2020)، المبيت في ساحة الحبوبي، (مركز تظاهرات المحافظة)، بعد اجتماع موسع عقد بين عدد من شيوخ المحافظة.

وقال نجل الشيخ (عادل العصاد) احد شيوخ عشائر البدور، ان "اجتماعاً موسعاً عقد بين شيوخ قبائل الناصرية، تقرر على اثره مبيت شيوخ العشائر مع المتظاهرين في ساحة الحبوبي".

وجاء هذا القرار عقب تعرض عدد من شيوخ المحافظة الى اعتداء قرب مقر قيادة شرطة محافظة ذي قار، بحسب نجل الشيخ العصاد.

وذكر في بيان نشره نجل العصاد، "شكرًا لكل الاخوة والاصدقاء ممن اتصلوا للاطمئنان على سلامة الوالد (الشيخ عادل العصاد)، بعد الاعتداء السافر الذي حصل عليه وعلى مجموعة من شيوخ المحافظة والحمد لله انه بصحة جيدة ولا يوجد فيه ضرر هو وبقية الشيوخ".

وكشف عن تفاصيل الاعتداء قائلاً: "كان والدي جالس في مضيف الشيخ (عابر فهد الشرشاب)/ مع الشيخ عدي واخوته (شيوخ قبيلة البدور)".

وأضاف "وبهذهِ الأثناء جاء اتصال لوالدي من قبل الشيخ (حسين علي الخيون)، شيخ عبودة قائلًا بالنص: (ابو عمر الحگونه انت وشيخ عدي الوضع تأزم والمتظاهرين وصلوا مديرية الشرطة تعالوا خل نرد الشباب لاتروح أولادنا)".

وتابع "بعدها توجه والدي والشيخ عدي الشرشاب مسرعين للناصرية قادمين من البطحاء، واستغرق الطريق 10 دقائق حتى وصلوا قرب مديرية الشرطة في تقاطع الرايات تحديدًا".

واردف "ترجلوا من السيارات واستقبلوهم المتظاهرين وأقنعوهم بعد جهد كبير بالانسحاب من مكان المديرية، وبعدها تشكروا من الشباب وقاموا بالتوجه للمضيف للتباحث في شؤون المتظاهرين، وبهذه الاثناء فوجئوا بإطلاقات نارية على سياراتهم ويبدو انها كانت تستهدفهم شخصيًا ولا يُعرف مصدرها او مكان الاطلاق، ولكن المرجح أن مصدر اطلاق النار كان من اسطح احدى البنايات القريبة من مديرية الشرطة حسب ماروي لهم بعدها من قبل شهود عيان"، بحسب كلامه.

وأضاف "الحمدلله انه لا توجد اصابات سوى خسائر بسيطة في سيارة والدي، وبعد إجتماع موسع بين شيوخ قبائل الناصرية لإتخاذ موقف حول هذا التهجم وايضًا هناك، قرار بمبيت شيوخ العشائر مع المتظاهرين في (ساحة الحبوبي) إبتداءً من اليوم".

وقبل ذلك، افاد مصدر امني من داخل محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بحصيلة الاحداث التي وقعت قرب مقر قيادة شرطة المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "الأحداث التي وقعت في قيادة شرطة محافظة ذي قار، أسفرت عن اصابة ستة متظاهرين بطلق ناري، ليرتفع عدد الإصابات منذ صباح اليوم الى 81 متظاهرا".

وأشار الى ان "جميع الإصابات التي سجلت هي برصاص حي".

قبل ذلك، افاد مراسل بغداد اليوم ، الاحد 26-1-2020 ، باخر مستجدات الاوضاع في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار فيما اشار الى ان متظاهرين حاولوا بعد ظهر اليوم الوصول الى مقر شرطة المحافظة للمطالبة باستقالة قائد الشرطة.

وقال مراسل وكالة (بغداد اليوم)، ان " عدداً كبيراً من المتظاهرين عبروا بداية تقاطع الراية نحو مقر قيادة الشرطة ، فيما تمركزت القوات الأمنية بمحيط المديرية قبل ان يتوافد شيوخ عشائر لإقناع المتظاهرين بالعودة والحيلولة دون حصول مواجهة".

وأضاف ان " عدداً من شيوخ ووجهاء محافظة ذي قار، تمكنوا من اقناع اعداد من المتظاهرين بالعودة الى ساحة الحبوبي (مركز تظاهرات المحافظة، فيما تعهدوا لهم بنقل مطالبهم الى مقر القيادة الأمنية واولها اقالة قائد الشرطة العميد (ناصر الاسدي)".

وفي الاثناء، اكد مصدر امني ان قائد شرطة محافظة ذي قار، وجه عبر أجهزة النداء بمنع وصول اي متظاهر لمقر القيادة.

وأضاف ان "قائد الشرطة حذر من الوصول للمقر، وطالب باعتقال باعتقال المخالفين وإيقاف المخربين الذين يصلون لمقر القيادة".

الى ذلك، كشف مصدر طبي من داخل المحافظة، حصيلة المصابين بالرصاص الحي ومسيل الدموع من المتظاهرين في أحداث الناصرية.

وقال المصدر إن "حصيلة المواجهات في ذي قار اليوم وصلت لـ 50 جريحا بطلق ناري"، مشيرا الى "تسجيل أكثر من 100 مصاب بحالة اختناق".

وأفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، إن "العشرات من المتظاهرين أصيبوا في تقاطع البهو وجسر النصر في محافظة ذي قار، جراء إطلاق القنابل الدخانية والصوتية من قوات القوات الأمنية اثناء محاولات قطع الطرق".

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