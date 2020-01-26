الاهالي العائدين إلى شنگال يفضلون السكن بالقرب من الجبل على مناطقهم الاصلية

2020/01/26 | 21:47 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم قبل عشرات السنين، كان في كل منطقة قريبة من جبل شنگال او من جبل شنگال قرية ومنهم من تبقى حتى الان كقرية السكينية وقني وشيخنس وتبة والزليلية وغيرها، لكن دون سكان او عدد ممكن عده باصابع اليد من العوائل وذلك لان النظام العراقي السابق اجبرهم على ان يسكنوا في …

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