كوردستان تضبط أطناناً من مواد تالفة قادمة من ايران

2020/01/26 | 21:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضبطت السلطات المختصة في معبر طويلة – شوشمي، على الحدود بين اقليم كوردستان والجانب الايراني، اليوم الاحد، 160 علبة كرتونية من مادة الكبدة المستوردة الممنوعة، دست بين اكثر من 9 اطنان من محصول الخيار التالف.

واعلنت شعبة حماية الزراعة وحراس الحدود في اقليم كوردستان، في بيان ورد لشفق نيوز، ان العملية تمت اليوم الاحد في معبر طويلة – شوشمي في ناحية بيارة عندما ضبطت الشعبة كمية من الخيار التالف غير الصالح للاستهلاك البشري تبلغ تسعة اطنان و180 كيلوغراماً.

وأضاف البيان ان الشعبة عثرت داخل كرتونات الخيار التالف، على 160 كرتوناً من الكبدة التي كان من المعتزم تهريبها الى الاقليم.

ولم يشر البيان الى هوية المستوردين، وفيما اذا تم القاء القبض عليهم أم لا.

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