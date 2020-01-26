الصدر للمتظاهرين: إذا لم تعودوا فسيكون لنا موقف آخر لمساندة القوات الأمنية

2020/01/26 | 21:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق أعلنت صفحة صالح محمد العراقي على موقع “فيسبوك”، والمقربة من زعيم #التيار_الصدري #مقتدى_الصدر، اليوم الأحد، أن الأخير سيساند #قوات_الأمن العراقية ما لم يمتثل المتظاهرين في العودة […]

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