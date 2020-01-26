2020/01/26 | 21:52 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الألماني يستأنف تدريب قوات البيشمركة

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