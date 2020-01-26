نفاذ 1500 نسخة من موسوعة شخصية مصر لجمال حمدان بمعرض القاهرة للكتاب

2020/01/26 | 21:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الهيئة العامة المصرية للكتاب ، عن نفاد جميع النسخ من موسوعة شخصية مصر للكاتب الكبير الراحل جمال حمدان، والتي نفدت طبعتها الأولى المخصصة للمعرض وعددها 1500 نسخة، طبعت النسخة الواحدة في 4 مجلدات ، في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 51 والتي انطلقت الأربعاء الماضي.موسوعة شخصية […]

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