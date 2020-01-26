الهاشمي: ممثلو الكرد والسنة يدافعون عن مصالحهم فقط

2020/01/26 | 21:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة قال رئيس مركز العراق للدراسات الإستراتيجية محمد الهاشمي، اليوم الأحد، ان ممثلي المكونيين الكردي والسني يدافعون عن مصالحهم فقط.وقال الهاشمي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية”، “هناك استطلاعات علمية توثق عدم رضا الشعب بالأداء التشريعي طيلة الدورات السابقة، و المواطن غاضب على امتيازات النواب في ظل هزالة أداءهم”.وأشار إلى أن […]

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