برلماني لـ”العهد”: الاقليم يتنعم بالامتيازات والمحافظات الجنوبية “كاتلها الضيم”

2020/01/26 | 22:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أفاد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، اليوم الاحد، ان مؤسسات العراق تعاني من ضعف واضح”.وقال في حديث متلفز لقناة”العهد الفضائية”، ” نعاني من ضعف كبير في المنظومة التشريعية وبعض النواب “يضحكون على انفسهم” ولايشرعون القوانين المحاسبة للمسؤول”.وبين الى ان ” الخلل في البرلمان مصدره خلل القوة السياسية وهناك […]

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