محافظ الديوانية يعلن الموافقة على تعيين 600 موظف في وزارة الكهرباء

2020/01/26 | 22:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ الديوانية، زهير الشعلان، موافقة وزارة الكهرباء على تعيين (600) موظف من اهالي المحافظة بملاكاتها.وقال الشعلان في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “وزارة الكهرباء وافقت على مباشرة 600 موظف بصفة عداد، بعد فوزهم بالقرعة التي اجريت في الاقضية والنواحي ومركز المحافظة”.واضاف “على جميع من ظهر اسمه بين الفائزين بالقرعة الالتحاق يوم

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