صاروخ يــصيب

2020/01/26 | 22:14 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

افادت وسائل اعلامية دولية عن مصدر قبل قليل، إن صاروخ من أصل خمسة صواريخ، سقطت في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وإن واحدا منها أصاب السفارة الأمريكية.

بدورها أشارت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية،إلى أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، مضيفة أن الحادث...

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