2020/01/26 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبد المهدي يامر القوات الامنية بالبحث والتحري لمنع تكرار الاعتداء على السفارة الاميركية

يتبع ..........

بغداد اليوم- بغداد

قال العضو عن تيار الحكمة، علي العبودي، الاحد (26 كانون الثاني 2020)، إن رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، لا يرغب بالبقاء في السلطة ساعة واحدة، مبينا أن تسمية رئيس الوزراء الجديد لا يمكن تحقيقها ما لم يتم الاتفاق بين تحالف

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس كتلة بيارق الخير، النائب محمد الخالدي، الاحد (26-1-2020)، عن وجود تكتل برلماني كبير وصفه بالاكبر لرفض أي مرشح ’’حزبي’’ يقدم رسمياً لشغل منصب رئيس الحكومة الانتقالية.

وقال الخالدي، خلال ا

بغداد اليوم- بغداد

علق النائب عن تحالف البناء، علي الغانمي، الأحد (26 كانون الثاني، 2020) على مهلة متظاهري الناصرية الجديدة والتي توعد فيها متظاهرو بالمدينة بالاعتصام امام المنطقة الخضراء ببغداد ، قائلا إن الكتل السياسية داعمة لمطالب ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي يامر القوات الامنية بالبحث والتحري لمنع تكرار الاعتداء على السفارة الاميركية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي يامر القوات الامنية بالبحث والتحري لمنع تكرار الاعتداء على السفارة الاميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).