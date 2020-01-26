وزير الكهرباء: لدينا الكثير من العقود مع شركات عالمية ونحتاج الى استخدام امثل للطاقة

2020/01/26 | 22:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، اليوم الأحد، أن وزارته لديها عقود مع عدة شركات عالمية، وفيما أشار إلى حاجة الاستخدام الامثل للطاقة.وقال الخطيب خلال حديثة المتلفز، وتابعته “العهد نيوز”، إن “وزارة الكهرباء لديها عقود مع عدة شركات عالمية متخصصة بالطاقة”.أضاف أن “وزارة الكهرباء تحتاج إلى الاستخدام الامثل للطاقة لإيصال الكهرباء إلى جميع المنازل”.[…]

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