حريق كبير في سوق بحلبجة

2020/01/26 | 22:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شب حريق كبير، اليوم الاحد، في احدى اسواق مدينة حلبجة باقليم كوردستان، فيما هرعت فرق الاطفاء الى مكان الحريق وهي منهمكة بالسيطرة عليه.

وقال مصدر مطلع لشفق نيوز، ان الحريق اندلع في سوق هانا، وهي سوق مختصة بتجارة الألبسة، مبينا ان فرق الاطفاء والدفاع المدني هرعت الى السوق وهي منهمكة بمحاولة اطفاء الحريق والسيطرة عليه.

ورجح المصدر وجود تماس كهربائي، تسبب بالحريق، فيما لم يشر الى وقوع خسائر بشرية.

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