شاهد.. صور الشهيد ابو مهدي المهندس تزين مطار بغداد الدولي

2020/01/26 | 22:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زينت صورة الشهيد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس مطار بغداد الدولي....

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