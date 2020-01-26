2020/01/26 | 22:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة صور حديثة لروضة القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس في مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



روضة القائد الشهيد المهندس في النجف الاشرف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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