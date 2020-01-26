متنبئ جوي: استمرار الموجة الباردة في مناطق العراق

2020/01/26 | 22:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت الأرصاد الجوية، استمرار الموجة الباردة في عموم مناطق العراق.وذكر المتنبئ الجوي، صادق عطية، في صفحته على الفيسبوك انه” رغم برودة الاجواء، الا ان هذا الموسم {بشكل عام} لا يعتبر من المواسم الباردة حتى الآن، وانما موسم شتاء اعتيادي، ودرجات الحرارة بالعموم اعلى من معدلاتها”، مشيرا الى ان” الامطار اقل من المعدل في العراق والخليج

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