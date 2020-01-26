شعراء وكتاب ومؤلفون في معرض القاهرة الدولي للكتاب

2020/01/26 | 22:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة / اسراء خليفة

شاركَ اتحاد الناشرين العراقيين مع عدد من دور النشر العراقية في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ ( 51 ) كما يشارك عدد من الشعراء والكتاب العراقيين في المعرض، لاقامة عدد من الأمسيات الثقافية اضافة الى المشاركة في إلقاء القصائد في الامسيات الشعرية وتوقيع الكتب لعدد من الكتاب العراقيين، الذين صدرت لهم كتب من دور نشر عربية وعراقية، مع غياب لدار الشؤون الثقافية العراقية .

وقال حسين الكعبي أمين عام اتحاد الناشرين العراقيين ومدير دار القناديل للنشر والتوزيع في بغداد: يشارك اتحادنا كل عام عبر دور نشر عراقية متعددة، وفي هذه الدورة من المعرض كانت مشاركة متميزة من قبل دور النشر المنضوية تحت لواء الاتحاد ومنها ( دار المدى، ودار سطور، ودار الكتب العلمية، ودار قناديل، ودار كلكامش، ودار العلوم العربية، ودار شهريار، ودار الورشة الثقافية ودور اخرى ) مشيراً الى انه ورغم الاوضاع الصعبة التي يمر بها العراق لكن أصرينا على المشاركة وطرح الكتاب العراقي في هذا المعرض المهم، كما اننا مصرون على اقامة معرض بغداد الدولي في موعده في شهر اذار المقبل .

وعن الصعوبات التي واجهت المشاركة بالمعرض قال: ان لدينا اتفاقا مع هيئة الكتاب المصرية على تبادل جناح بيننا في معرضي بغداد والقاهرة، مشيرا الى اننا وضعنا اسعارا مناسبة للقارئ المصري لكي يسهل عليه اقتناء الكتاب العراق .

واشار الى ان اتحاد الناشرين سيقيم عدة فعاليات، أهمها توقيع كتب لعدد من الكتاب، كما اننا عقدنا اتفاقات عديدة لتبادل الكتب بين عدد من دور النشر العربية ثقافية وتجارية، ولدينا الاف الكتب والاصدارات جلبناها معنا للترويج للكتاب العراقي، وهناك اقبال كبير على الكتاب العراقي باعتباره من الكتب المتميزة والرصينة .

من جانبه قال ستار محسن علي صاحب دار نشر سطور: ان هذه المشاركة هي الاولى لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ كنا في السابق نعطي اصداراتنا لدور نشر ثانية لكن وجدنا من الضروري مشاركتنا بجناح في المعرض لنترك بصمة عراقية في هذا المعرض المهم، الذي اعتبره المعرض الاول بالوطن العربي لما يحتويه من دور نشر واستعدادات كبيرة، وقد تزامن المعرض مع قبول اتحاد الناشرين العراقيين كممثل شرعي في اتحاد الناشرين العرب، وهو منجز ثقافي للكتاب العراقي، موضحا ان دار سطور شاركت بأكثر من 300 عنوان اضافة الى وكالات لدور نشر اخرى، وان الاقبال لا بأس به على الكتاب العراقي رغم فرق العملة .

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