محافظ ذي قار يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين

2020/01/26 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ذي قار

أعلن محافظ ذي قار وكالة، ابا ذر العمر، الاحد، عن تعديل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين.

وقال الع...





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