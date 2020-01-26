ليفربول يقع في فخ التعادل امام ضيفه شروزبري

2020/01/26 | 22:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط فريق ليفربول في فخ التعادل مع مضيفه شروزبري تاون، بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب “نيو ميدو”، ضمن منافسات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.ومن المقرر أن “تعاد المباراة في وقت لاحق على ملعب “آنفيلد” معقل ليفربول، نظرًا للوائح المسابقة”.ودفع يورجن كلوب، المدير الفني للريدز بعديد الوجوه الشابة […]

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