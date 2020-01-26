التقاعد العامة تحدد الثلاثاء المقبل موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين المتقاعدين

2020/01/26 | 22:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل، الثلاثاء المقبل، موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين المتقاعدين، فيما كشفت عن مقدار الرواتب.وذكرت الدائرة في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “الوزارة حددت الثلاثاء المقبل موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين المتقاعدين وخلفهم المستحق لشهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي مع المنحة الشهرية والمكافأة المالية […]

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