الديمقراطي الكردستاني: هذه هي الأسباب التي تستوجب بقاء القوات الأجنبية

2020/01/26 | 22:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق أوضح الحزب #الديمقراطي_الكردستاني، اليوم الأحد، أن هنالك عدة أسباب تستوجب “بقاء” القوات الأجنبية في #العراق، مشيراً إلى أن خروج تلك القوات سيخلق “خلل” بالتوازن بين المكونات […]

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