2020/01/26 | 22:57 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران، محمد جواد اذري جهرمي، اليوم الاحد، عن وجود 6 أقمار صناعية لوضعها بحوزة ايران جاهزة لوضعها في المدار.
وعشية وضع القمر الصناعي “ظفر” في المدار، كتب، آذري جهرمي، في “تغريدة”، عبر حسابه على موقع تويتر “لدينا 6 أقمار صناعية جاهزة لوضعها في المدار، زادت سرعة انشاء الاقمار الصناعية، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: لدينا 6 اقمار صناعية جاهزة لوضعها في المدار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وعشية وضع القمر الصناعي “ظفر” في المدار، كتب، آذري جهرمي، في “تغريدة”، عبر حسابه على موقع تويتر “لدينا 6 أقمار صناعية جاهزة لوضعها في المدار، زادت سرعة انشاء الاقمار الصناعية، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: لدينا 6 اقمار صناعية جاهزة لوضعها في المدار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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