2020/01/26 | 22:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران، محمد جواد اذري جهرمي، اليوم الاحد، عن وجود 6 أقمار صناعية لوضعها بحوزة ايران جاهزة لوضعها في المدار.وعشية وضع القمر الصناعي “ظفر” في المدار، كتب، آذري جهرمي، في “تغريدة”، عبر حسابه على موقع تويتر “لدينا 6 أقمار صناعية جاهزة لوضعها في المدار، زادت سرعة انشاء الاقمار الصناعية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: لدينا 6 اقمار صناعية جاهزة لوضعها في المدار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران: لدينا 6 اقمار صناعية جاهزة لوضعها في المدار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).