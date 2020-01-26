الصدر يكشف سبب إيقاف دعمه للمحتجين ويدعو أنصاره لعدم التظاهر اليوم

2020/01/26 | 23:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، سبب إيقاف دعمه للمحتجين، داعياً أنصاره لعدم التظاهر اليوم ازاء الهجمة الامريكية ضده.وقالت صفحة صالح العراقي المقربة من الصدر في منشور على فيسبوك، […]

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