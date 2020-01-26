ذي قار تعطل الدوام غداً الاثنين حداداً على أرواح شهداء التظاهرات

2020/01/26 | 23:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن محافظ ذي قار وكالة، ابا ذر العمر، مساء اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد حداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا بنيران القوات الأمنية خلال الـ48 ساعة الماضية.وأعلن العمر في إشعار اطلعت عليه "كلكامش برس"، عن تعطيل الدوام الرسمي غدا الاثنين حدادا على ارواح الشهداء وحفظا لسلامة لذي قار.وشهدت محافظة ذي قار يوم أمس السبت واليوم الأحد، استشهاد وإصابة العشرات من المتظاهرين بنيران القوات الأمنية التي حاولت فض الاعتصام على الطريق الدولي السريع، والاعتصام وسط مدينة الناصرية.

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