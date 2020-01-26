جسر الجمهورية غير صالح للاستخدام

2020/01/26 | 23:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن جسر الجمهورية سيبقى مغلقا أمام حركة المرور كونه غير صالح للاستخدام.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح له إن “العمل مستمر […]

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