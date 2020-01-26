مسلحون يرشقون متظاهرين بالرصاص الحي في كربلاء

2020/01/26 | 23:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم الاثنين، عن قيام مجهولين باطلاق الرصاص الحي على متظاهرين في مدينة كربلاء.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "مسلحين مجهولين، يستقلون سيارة من نوع لاندكروز، قاموا برشق المتظاهرين بالرصاص الحي مقابل مطعم ركن السلطان بالقرب من ساحة اعتصام كربلاء".

وأضاف المصدر ان "المسلحين توجهوا بعد الحادث باتجاه النهر"، من دون الكشف عن تفاصيل اخرى او سقوط ضحايا من عدمه.

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