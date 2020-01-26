2020/01/26 | 23:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس “جماعة علماء العراق” خالد الملا، اليوم الاحد، عن هدفين لوجود القوات الامريكية في البلاد.وقال الملا، في حوار مع وكالة تسنيم “الايرانية”، انه “اعتقد اليوم هو فاصل بين الحق والباطل، بين الاحتلال وبين الحرية والسيادة وكرامة الوطن العراقي بعد ان اخترقت امريكا الشيطان الأكبر سيادة العراق لعشرات المرات منذ عام 2003 والى يومنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملا: هدفان لوجود القوات الامريكية في البلاد أولهما نهب خيرات العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملا: هدفان لوجود القوات الامريكية في البلاد أولهما نهب خيرات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).