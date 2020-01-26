2020/01/26 | 23:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيباري: تعرض مطعم السفارة الامريكية للحرق نتيجة القصف الصاروخي اكد السياسي هوشيار زيباري، اليوم الاحد، تعرض مطعم السفارة الامريكية للحرق نتيجة القصف الصاروخي.وقال في تغريدة على تويتر”، ان “مجمع […]

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