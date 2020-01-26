‏بالصورة.. ماذا يفعل عناصر مكافحة الشغب ببنادق الصيد في بغداد؟

2020/01/26 | 23:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مدونون وناشطون، اليوم الاحد، صورا تظهر قيام عناصر من قوات مكافحة الشغب ببغداد بحمل بنادق للصيد اثناء تفريقهم للتظاهرات قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة.ماذا يفعل عناصر مكافحة الشغب ببنادق الصيد يا وزير الداخلية؟؟؟ @yassenalyasiri يا قواتنا الامنية @IraqiSpoxMOD يامن وعدتم بعدم قمع المتظاهرين السلميين !!!#العراق__ينتفض #نريد_وطن pic.twitter.com/KApWDhtNQF — 𝔸𝕃𝕀 ℕ𝔸𝕁𝔻𝕀𝕐𝔸 👨🏻‍💻 علي آل […]

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