صحة كوردستان تتخذ اجراءات لمنع وباء

2020/01/26 | 23:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عمم وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، قراراً على جميع المديريات العامة للصحة اوضح فيه الاجراءات اللازمة لمنع انتشار وباء "الكورونا"، داعيا اياها للالتزام التام بهذه الاجراءات.

وجاء في القرار الذي اطلعت عليه شفق نيوز، انه بسبب حصول اصابات لعدد من المواطنين بامراض الجهاز التنفسي والرئتين بسبب فيروس الكورونا (ncov 2019 ) في الصين وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية (WHO) ومن اجل منع انتشار خطر المرض تقرر الالتزام بعدد من الاجراءات اللازمة.

واضاف ان من بين تلك الاجراءات تقوية نشاطات الوقاية من الاصابة بامراض الجهاز التنفسي والتأكيد على تنفيذ خطط شعبة امراض الجهاز التنفسي الشديدة، مؤكداً على انه "حين الشك بوجود بالمرض يتوجب اخذ نماذج في اوقات متفاوتة".

وشدد على "الابلاغ الفوري عن وجود اية حالة مشكوك في الاصابة بالمرض او اي حالة وفاة بسبب مرض من امراض الجهاز التنفسي والرئتين غير المكتشفة".

كما اكد على "وجوب تلقيح الاطباء والكوادر الصحيين والاشخاص المقيمين في ردهات الامراض الانتقالية وامراض الاطفال بلقاح الانفلونزا، والتأكيد على ارتداء الملابس الواقية من قبل الاطباء والكوادر الصحيين في حالة وجود شكوك باصابة شخص ما بالمرض".

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