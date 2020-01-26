تحرك دبلوماسي سريع لاجلاء الطلبة العراقيين من مركز فيروس “كورونا” في الصين

2020/01/26 | 23:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، وجود تنسيق مع الجانب الصيني لاجلاء الطلبة العراقيين من مدينة ووهان بعد انتشار مرض فيروس كورونا، فيما اكدت عدم تسجيلها اي اصابة بصفوف العراقيين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، واطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “الجالية العراقية في الصين لم تسجل أي اصابة […]

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