وجهاء الناصرية تنجز عدة إتفاقات مع قيادة شرطة المحافظة بخصوص التهدئة

2020/01/26 | 23:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}أتفق عدد من شيوخ ووجهاء محافظة الناصرية مع قيادة الشرطة على تهدئة الأوضاع في المحافظة حيث ركز الاجتماع الذي دار بين الطرفين على عدة أمور من شأنها تهدئة الشارع الملتهب منذ يومين

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