تضمين الريال السعودي كعملة تسوية مستخدمة في منصة “بنى” للمدفوعات العربية

2020/01/26 | 23:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في إطار التحضير لإطلاق منصة “بنى” للمدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي وبدء عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية في المنصة، اعلن الصندوق بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي أن منصة “بنى” ستُقدم خدمات المقاصة والتسوية لعملة الريال السعودي، إلى جانب عملتي الدولار الامريكي واليورو وعملات دولية وعربية أخرى سيتم الاعلان عنها لاحقاً.تجدر الإشارة […]

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