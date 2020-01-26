ذي قار تعطل الدوام الرسمي غدا الاثنين

2020/01/26 | 23:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الاثنين .وقال العمر ان التعطيل جاء حدادا على ارواح الشهداء وحفاظا على سلامة ذي قار .وتشهد المحافظة موجة من الاحتجاجات الغاضبة بعد مقتل عدد من المتظاهرين بنيران الاجهزة الامنية .

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