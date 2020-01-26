2020/01/26 | 23:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو “حراك الجيل الجديد”، بلين اسماعيل، اليوم الأحد، عن وجود آلاف الفضائيين بمؤسسات إقليم كردستان ووزارة البيشمركة خاصة، فيما أشار إلى أن الاصلاحات التي يتحدث عنها رئيس حكومة الإقليم، […]

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