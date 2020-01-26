الكشف عن تفاصيل لقاء وجهاء محافظة الناصرية مع قيادة الشرطة وعمليات الرافدين

2020/01/26 | 23:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى، عدد من شيوخ العشائر والنشطاء المدنيين في مبنى قيادة الشرطة محافظة ذي قار، اليوم الاحد، لتدارس الأوضاع التي آلت لها المدينة خلال اليومين السابقين.وقال الناشط المدني والصحفي، عدنان عزيز، لـ”العهد نيوز”، أنه “تم الاتفاق مع قيادة الشرطة على جملة من النقاط ومنها مايلي : – يكون التظاهر في ساحة الحبوبي بكل حرية دون […]

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