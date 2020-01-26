غدا الثلاثاء.. صرف رواتب العمال المضمونين

2020/01/26 | 23:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم غد الثلاثاء، موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين لشهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي .

وقالت معاونة مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بالوزارة نجلة عيسى لـ"الصباح": ان دائرتها حددت يوم غد الثلاثاء، موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين المتقاعدين لشهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي.

وبينت ان الراتب سيوزع مع المكافأة المالية البالغة 200 الف دينار للشهرين لفئتي الصرف اليدوي وحاملي البطاقة الذكية ببغداد والمحافظات، داعية المستفيدين لمراجعة المصارف حسب مناطق سكناهم مستصحبين معهم المستمسكات والهوية التقاعدية.

وتابعت عيسى: ان المتقاعد المضمون الذي لديه خدمة 30 سنة فاكثر سيتسلم 800 الف دينار لشهرين فقط، ومن لديه خدمة اقل من 30 سنة ومتقاعدو العجز الصحي، سيتسلمون 740 الف دينار لشهرين، اما اسرة المتقاعد المتوفى ولديها اكثر من ثلاثة مستحقين، فتتسلم 700 الف دينار، والمكونة من مستحقين اثنين، فتتسلم 680 الف دينار، واسرة المتوفى ولديها مستحق واحد، فتتسلم 660 الف دينار لكلا الشهرين.

وعلى الصعيد ذاته، ذكر مدير عام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بالوزارة ناضر الشمري لـ"الصباح": ان الدائرة اجرت اكثر من 47 الف فحص فسلجي ومختبري للعاملين بالقطاعات: العام والخاص والمختلط خلال 2019، لاسيما ان المركز يتابع تنفيذ شروط السلامة المهنية للعاملين من خلال الزيارات الميدانية لمواقع العمل او استقبال العاملين لاجراء الفحوص التخصصية لهم.

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