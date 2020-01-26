توجه حكومي لجعل الفاو {منطقة اقتصادية عالمية}

2020/01/26 | 23:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / واع

تتجهُ الحكومةُ لجعلِ شبهِ جزيرة الفاو "منطقة عالمية اقتصادية" تتضمن الميناء ومنطقة اقتصادية متكاملة، مع مدينة سكنية ساحلية هي الأولى في العراق تتضمن 90 ألف وحدة سكنية.

وافاد وزير النقل عبد الله لعيبي، في تصريح لـ"واع"، بانه "بعد قرار لمجلس الوزراء، استملكنا الأراضي لخط سكة فاو- بصرة بطول 100 كم مجاناً من وزارة المالية والبلديات، وهذه الاستملاكات واحدة من الوثائق القياسية المطلوبة للإدراج ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، فذهبنا الى وزارة التخطيط بمشروع متكامل بما يخص السكة".واضاف "تبنينا ان تكون شبه جزيرة الفاو منطقة عالمية اقتصادية تتضمن الميناء ووضعنا لها خطة متكاملة تضم صناعات خفيفة ومتوسطة ومصفى وتضم مناطق زراعية وتضم مطاراً".وتابع لعيبي، "لم يغب عن بالنا ان الأيدي العاملة في هذه الصناعات في مراحلها المتقدمة من الآن الى 75 سنة مقبلة من العمل، ستحتاج إلى سكن، فاتخذنا تخطيطاً حضرياً لإنشاء مدينة سكنية عامودية وساحلية هي الأولى في العراق التي ستستوعب اكثر من300 ألف مواطن أو ساكن من خلال 90 ألف وحدة سكنية".وأشار إلى أن "المدينة السكنية من الممكن أن تربط على مراحل وتحتاج الى طريق بري يصل هذا الميناء بالطرق الموجودة حالياً لاسيما الطريق الدولي السريع سفوان- ام قصر- بغداد الحدود السورية الأردنية وأيضاً خطوط السكك الحديد الموجودة".

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