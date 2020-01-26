وزير الدفاع يبحث مع بارزاني الأوضاع الأمنية

2020/01/26 | 23:32 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

بحثَ وزيرُ الدفاعِ نجاح الشمري مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الاوضاع الامنية، مبدياً استعداد وزارته لتعزيز التنسيق المشترك في محاربة ا

لإرهاب.

وذكر بيان لحكومة الاقليم، اطلعت عليه "الصباح"، ان بارزاني استقبل في اربيل وزير الدفاع نجاح الشمري و جرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات في العراق، وتم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لاسيما في المناطق المتنازع عليها".

وأشار رئيس حكومة اقليم كردستان الى أن "إرهابيي داعش باتوا يشكلون خطراً جدياً على سكان هذه المناطق"، وقال: "لا بد من زيادة التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لردع تهديدات داعش في تلك المناطق بصورة مشتركة".

من جانبه، أثنى وزير الدفاع على "قوات البيشمركة ودورها البطولي في هزيمة داعش بصفتها جزءاً من منظومة الدفاع العراقية"، مبدياً "استعداد وزارته لتعزيز التنسيق المشترك في مجال محاربة الإرهاب".

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