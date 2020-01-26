وفاة نجم رياضة عالمي جراء تحطم مروحية في كالاباساس بأمريكا

2020/01/26 | 23:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي نجم كرة السلة الأسطورة الأمريكي، كوبي براينت، مصرعه في حادث تحطم مروحيته الخاصة في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأحد.وأكد موقع “TMZ” الرياضي، أن كوبي براينت لقي […]

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