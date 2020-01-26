عصابات الجوكر تحرق شارع بغداد وتقاطع العسكري في البصرة

2020/01/26 | 23:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا في البصرة، اليوم الاحد، بقيام عصابات الجوكر بحرق شارع بغداد وتقاطع العسكري في المحافظة.وقال مراسلنا، ان “اتفاقا جرى مساء اليوم، بين القوات الامنية والعشائر على حماية الممتلكات العامة والخاصة من العصابات الجوكرية التي تجوب شوارع المحافظة ليلا بهدف نشر الرعب والتخريب والاساءة لامن المحافظة”.واضاف، ان “المتظاهرون السلميون ابدوا تأييدهم لمطالب زعماء […]

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