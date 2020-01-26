2020/01/26 | 23:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني بسقوط قتيل وجرحى، اليوم الاحد، باطلاق رصاص من القوات الامنية على المحتجين، وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "القوات الامنية استخدمت الرصاص الحي والقنابل الدخانية والصوتية، لتفريق المحتجين في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد".

واوضح المصدر ان "الاحداث اسفرت عن سقوط قتيل فضلا عن عدد من الجرحى، وتسجيل حالات اختناق في صفوف المحتجين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتيل وجرحى ورصاص حي بقلب بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتيل وجرحى ورصاص حي بقلب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).