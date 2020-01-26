المجلس الاعلى يدعو صالح الى حسم اختيار مرشح رئاسة الحكومة الانتقالية

2020/01/26 | 23:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المجلس الاعلى الاسلامي، اليوم الاحد، رئيس الجمهورية، برهم صالح، الى حسم اختيار مرشح الحكومة الانتقالية.وقال عضو المجلس، احمد عبد الجبار، لـ”العهد”، انه “ندعو رئيس الجمهورية الى عدم التسويف في اختيار مرشح رئاسة الوزراء الانتقالي وباسرع وقت لغلق هذال الملف والالتفات للملفات الاخرى المتعلقة برئاسة الحكومة الانتقالية”.واضاف، نحن “في المجلس ندعم رئيس وزراء […]

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