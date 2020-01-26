الحلبوسي يستنكر الاعتداء على السفارة الامريكية ويؤكد: هذه الحوادث تسيء للدولة العراقية

2020/01/26 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

استنكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها السفارة الأميركية وسط بغداد، عادًّا هذه الحوادث وأمثالها تسيء للدولة العراقية.

وقال الحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القصف الصاروخي المتكرر الذي تتعرض له السفارة الأميركية وسط بغداد أمرٌ مرفوض، وتصرف يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة ويمس بسيادتها، فضلا عن أنه عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية".

واضاف أن "استمرار هذه الاعتداءات من دون رادع يضر بالمصالح العليا للعراق وبعلاقاته الدبلوماسية مع أصدقائه، وتحمِّله تداعيات خطيرة لا بدَّ من تجنبها في هذه الظروف، مشددا على رفضه بأن يكون العراق طرفا في أي صراع، أو ساحة لتصفية الحسابات الدولية".

وتابع أن "أي اعتداء على أية ممثلية أجنبية يعد اعتداء على كيان الدولة العراقية وهيبتها، وعلى الأجهزة الامنية أن تأخذ دورها بملاحقة الخارجين عن القانون والكشف عن الجهات التي تقوم بهذه الاعتداءات"، مجددا "دعوته إلى الحكومة بالالتزام بتعهداتها القانونية في حماية مقار البعثات الدبلوماسية".

بغداد اليوم-بغداد

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وقال العطية، عبر منشور على جداريته على موقع فيسبوك، إنه "رغم برودة الاجواء، التي لم توثر ف

بغداد اليوم ـ بغداد

أمر رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، الاحد 26-1-2020 ، القوات الامنية بالبحث والتحري لمنع تكرار الاعتداء على السفارة الامريكية في بغداد.

وقال عبد المهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "مرة اخرى يتكرر العدوان

بغداد اليوم- بغداد

قال العضو عن تيار الحكمة، علي العبودي، الاحد (26 كانون الثاني 2020)، إن رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، لا يرغب بالبقاء في السلطة ساعة واحدة، مبينا أن تسمية رئيس الوزراء الجديد لا يمكن تحقيقها ما لم يتم الاتفاق بين تحالف

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