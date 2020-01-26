الحلبوسي: الاعتداءات على السفارة الامريكية تصرف يسيء لسمعة العراق

2020/01/26 | 23:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها السفارة الأميركية وسط بغداد، عادًّا هذه الحوادث وأمثالها تسيء للدولة العراقية.

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