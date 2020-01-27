موسم الرياض يشهد أغلى إطلالة لفنانة عربية

2020/01/27 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬ كعادتها‭ ‬في‭ ‬لفت‭ ‬الانظار‭ ‬الى‭ ‬ماهو‭ ‬خارج‭ ‬السياق‭ ‬الغنائي‭ ‬اشعلت‭ ‬الفنانة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أحلام‭ ‬حفلها‭ ‬بختام‭ ‬موسم‭ ‬الرياض،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬ليلة‭ ‬لها‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬“ليلة‭ ‬فنانة‭ ‬العرب”‭.‬ الفنانة‭ ‬الإماراتية‭ ‬تألقت‭ ‬في‭ ‬الحفل،‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬قرابة‭ ‬الـ‭ ‬5‭ ‬ساعات،‭ ‬بـ‭ ‬5‭ ‬إطلالت‭ ‬مختلفة،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬الإطلالة‭ ‬الأولى‭ ‬بفستان‭ ‬أسود‭ ‬شديد‭ ‬الأناقة‭ […]

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