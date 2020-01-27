انقاذ الفنان خالد النبوي في آخر لحظة

2020/01/27 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬عميد‭ ‬معهد‭ ‬القلب‭ ‬السابق‭ ‬المصري‭ ‬الدكتور،‭ ‬جمال‭ ‬شعبان،‭ ‬إن‭ ‬الفنان،‭ ‬خالد‭ ‬النبوي،‭ ‬أصيب‭ ‬بجلطة‭ ‬قلبية‭ ‬في‭ ‬شريان‭ ‬التاج‭ ‬الخلفي،‭ ‬بسبب‭ ‬ممارسته‭ ‬تمارين‭ ‬رياضية‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الرياضة‭.‬وأضاف‭ ‬شعبان‭ ‬خلال‭ ‬مداخلة‭ ‬تلفزية‭ ‬أن‭ ‬النبوي‭ ‬أجرى‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬لتركيب‭ ‬دعامة‭ ‬طبية،‭ ‬معقبا‭:‬‭ ‬‮«‬نجحنا،‭ ‬إننا‭ ‬ننقذه‭ ‬بسرعة،‭ ‬لأنه‭ ‬فوق‭ ‬سن‭ ‬الخمسين‮»‬‭.‬وحذر‭ ‬عميد‭ […]

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